香川大学防犯パトロール隊と児童が危険な場所を確認観音寺市観音寺町 誘拐など犯罪リスクが高い場所を探す「防犯教室」が8日、香川県観音寺市の小学校で行われました。 観音寺小学校の5年生約90人が香川大学の学生ボランティア「防犯パトロール隊」から、誘拐などの犯罪は周りから「見えにくい」場所で起こりやすいことを学びました。 その後、約20班に分かれて学校周辺を歩き、危険な場所を探しました