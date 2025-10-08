全国高校サッカー選手権（１２月２８日開幕、東京ほか）への代表１枠を目指して戦う北海道大会が、１１日に帯広市などで始まる。旭川龍谷は、参加２９校中、最長ブランクとなる４５年ぶり２度目の出場を果たす。２０１６年度大会に旭川実の主将として全国舞台を踏んだ伊藤和稀監督（２７）の下で力をつけ、今年の全国高校総体道予選では初出場で８強入りした。モットーの「チャレンジャー精神」で、選手権道大会での初勝利から旋