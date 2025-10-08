◆第２７回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月８日２０時５分発走、大井競馬場・ダート２０００メートル）３歳ダート３冠最終戦、第２７回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１は８日、大井競馬場の２０００メートルで１６頭（ＪＲＡ７、南関東８、他地区１）が争う。春から秋へ開催時期が移行して２年目。ＪＲＡ勢で注目を集めるナルカミは、春はダートクラシック路線に乗れなかったが、１勝クラスから３連勝で不来方賞