女優の山本美月が８日、都内で「ＰＬＡＮＧＩＲＬＳＭＯＶＥＭＥＮＴ２０２５〜未来のチカラになる言葉〜」に登場した。１１日の「国際ガールズ・デー」に先駆け、女の子のリーダーシップや、ジェンダー解決への働きかけを行うイベント。若い女性が自身の将来にについてモヤモヤする人が多いと知った山本。自身のキャリアについて「芸能界って不安定な仕事なので、（企業に）就職するべきかこの仕事をやるのかすごく悩ん