日本保守党の河村たかし共同代表（７６）は８日に会見し、離党届を提出したことを明言。百田尚樹代表（６９）との間で勃発した「日本保守党ペットボトル事件」の真相を語った。河村氏は今年４月２２日の同党の会見直後に、百田氏からペットボトルを投げつけられたと主張。今月２日に威力業務妨害、脅迫の疑いで刑事告訴していた。河村氏はこの日の会見で「このたび、東京地検へ告訴状を提出させて頂きました」としたうえで、