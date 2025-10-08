静岡市に本社がある「鈴与レンタカー」が、近距離モビリティのレンタルを９月1日から始め、8日、会見を行いました。いろいろな理由で長距離を歩くことなどに少しでも不安がある人が、外出を楽しむことができるよう、東京に本社がある「WHILL」が開発・販売した近距離モビリティのレンタルを9月1日から「鈴与レンタカー」が始めました。実際に乗ってみると…。（記者）「操作がとても簡単で、動きもなめらかです。これ