サントリーは、アサヒグループへのサイバー攻撃の影響で期間限定商品の発売を中止すると発表しました。サントリーが発売を取りやめたのは、12月に発売予定だった「ザ・プレミアム・モルツ」の期間限定商品、2種類です。合わせて16万ケースを販売する予定だったとしています。発売中止の理由は、アサヒグループのシステム障害の影響によるサントリー製品への注文の増加です。サントリーはすでに、一部で出荷の調整を行っていますが