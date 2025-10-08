諏訪郡下諏訪町からの話題、新たな観光の目玉として商品化を目指します。江戸時代の測量家・伊能忠敬が食べたという食材を基に女子大学生が弁当を開発しました。江戸時代に大名なども宿泊したという下諏訪宿本陣岩波家。８日、お披露目されたのは、その名も「EDO BENTO」。です。考案したのは、東京の大学で食ビジネスを専攻する学生2人。岩波家の現在の当主が大学と縁があったことから、学生に依頼して実現しました。今回のレシピ