日本の南を北上する「台風22号」の影響で静岡県内の東名高速の一部区間で8日の深夜から通行止めの可能性があることが発表されました。「ネクスコ中日本」によりますと県内では9日、台風の影響により高波が予想されるとし、東名高速･下り富士インターチェンジから清水ジャンクション間を通行止めにする可能性があるということです。通行止めをする場合の規制開始時間は、9日午前0時から6時の間を予想しています。最新の交通情