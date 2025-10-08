大阪・関西万博の会場案内マップを無断で複製して販売したなどとして、警視庁久松署は８日、大阪府守口市の会社員の男（５７）を著作権法違反容疑で東京地検に書類送検した。今年４月以降、フリーマーケットサイトで１枚当たり数百円で計約４５０枚販売し、約１１万円を売り上げたとみている。発表によると、男は５月下旬、万博ガイドブック「大阪・関西万博ぴあ」の付録の会場案内マップをカラーコピーし、計９枚を２人に計１