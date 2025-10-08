台風22号が最接近する可能性のある八丈島の今の様子です。暴風と波浪の特別警報が八丈島と青ヶ島に出ています。今後の天気について、矢澤剛気象予報士に聞きます。台風の進路図を見ていきますが、このあと非常に強い勢力を保ったまま八丈島付近、伊豆諸島付近を9日の午前中にかけて通過していく予想で、9日の朝にかけてがこのあとピークとなりそうです。雨と風の予想で詳しく見ていきます。このあと8日午後5時から動かしていくと、