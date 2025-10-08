10月8日、日本テレビ系『DayDay.』にVTR出演した三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE・岩田剛典が、佐野勇斗とのエピソードを語った。【関連】岩田剛典、ビジュアルを保つための日々の心がけとは？「顔にも僕は出やすいタイプだったり…」岩田は、同じ愛知県出身の佐野の印象について、「10年近く前だと思うんで、『砂の塔』（TBS系ドラマ『砂の塔〜知りすぎた隣人』）というドラマでご一緒したんですけど、もう好青年でした