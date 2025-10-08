呼気キーホールド機能 呼気中のアルコール検出 アルコールチェッカーとエンジンを直結させ「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな」。昭和期の飲酒運転を無くす標語です。現状は効き目無し。そもそもこのキャッチフレーズはもう聞かない。飲んだらエンジンが掛からないから、車は動かせない。車を動かしたいなら飲むな。便利なリモートキーレスエントリー（スマートキー）にアルコールチェック機能を付けるのも、飲酒運転を撲滅