◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第１戦川崎―柏（８日・Ｕ等々力）優勝した２０１９年大会以来６年ぶりの決勝進出を目指す川崎と、準優勝した２０年以来の決勝を狙う柏の対戦。今季リーグ戦は２月２２日の柏ホームで１―１、９月２８日の川崎ホームでも４―４と２分けに終わっている。公式戦１０戦１０発と好調の川崎ＦＷ伊藤達哉は下部組織を過ごした柏との対戦へ気合が入る。川崎・長谷部茂利監督は「勝利の可能性を高めるために