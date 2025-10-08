１１月１５、１６日に東京ドームで行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーに、日本ハム・伊藤大海投手が選出された。伊藤は今季１４勝を挙げ、２年連続最多勝。１９５奪三振で自身初の奪三振王にも輝いた。完投（６）、投球回（１９６回２／３）もリーグトップと、シーズンを通してチームを支える活躍を見せた。前回、２３年のＷＢＣでは決勝のマウンドにも立つなど優勝に貢献した右腕は「