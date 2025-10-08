２０２５年全豪オープンのジュニア女子シングルスで、１９６９年ウィンブルドン・ジュニアの沢松和子以来、日本女子として５６年ぶりに４大大会ジュニア・シングルスを制した園部八奏（わかな・ＩＭＧ）が８日、大阪市内で会見し、プロ転向を発表した。園部は「世界で活躍できる選手になるように頑張りたい。来年の目標はグランドスラム（４大大会）に出ること。将来はトップになること」と、プロへの抱負を述べた。園部は、今年