北海道・倶知安警察署は2025年10月8日、札幌市北区に住む重田勇容疑者（86）が、現住建造物等放火未遂の疑いで現行犯逮捕されたと発表しました。重田容疑者は2025年10月8日午後1時20分ごろ、喜茂別町役場の町長室付近の応接室前で、火を放とうとした疑いが持たれています。役場職員から「火炎瓶が投げ込まれた」と消防に通報があり、事件が発覚。警察によりますと、役場の職員がすぐ消火にあたり、重田容疑者を現行犯逮捕したとい