８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて１円９４銭円安・ドル高の１ドル＝１５２円５６〜５８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円５６銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７７円４３〜４７銭で大方の取引を終えた。