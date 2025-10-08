サントリーは８日、ビール「ザ・プレミアム・モルツ」の限定商品「誘惑の黒エール」「マスターズドリームリミテッドエディション♯６６」の発売を中止すると発表した。アサヒグループホールディングスのシステム障害で、代替商品の注文を想定以上に受けており、対応に集中する。アサヒはサイバー攻撃によるシステム障害が発生しており、国内の受注・出荷に大きな影響を受けている。ビールなどの在庫が尽きるのを避けるため、