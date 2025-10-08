パラグアイ戦に向けた練習に臨む久保（右から2人目）ら＝千葉市内サッカー日本代表は8日、千葉市内でパラグアイ戦（10日・パナソニックスタジアム吹田）へ向けて大部分を非公開として練習した。久保（レアル・ソシエダード）は別メニュー調整。公開された冒頭では鎌田（クリスタルパレス）伊東（ゲンク）らが球回しなどで体をほぐした。世界ランキング19位の日本は同37位のパラグアイと通算5勝4分け2敗。14日には東京・味の素