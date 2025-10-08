サントリーは、12月に予定していた「ザ・プレミアム・モルツ 誘惑の黒エール」(12月16日発売予定、350ml/500ml)、「同 マスターズドリーム リミテッドエディション#66」(12月23日発売予定、350ml)の発売を中止する。10月8日に発表した。 「アサヒ社のシステム障害影響により、直近想定を上回る注文をいただいている。一部出荷調整を実施しているが、今後より一層通年商品を安定供給するために、12月発売予定のビール限定商品2種の