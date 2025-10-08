帝国データバンク横浜支店によると、マンション分譲のビッグヴァン（東京都）が東京地裁から破産手続きの開始決定を受けた。決定は１日付。負債は２０１９年３月期時点で約９１億５７００万円。１９８６年に横浜市内で設立。県内を中心に分譲マンションを展開し、「ＱＡＳ（クオス）」シリーズの設計から販売まで一貫して手がけ、最盛期の２００６年３月期の売上高は約１３８億２７００万円に上った。大型プロジェクトの失敗