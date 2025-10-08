【モデルプレス＝2025/10/08】モデルで女優の桃月なしこが7日、自身のInstagramを更新。暗髪にイメージチェンジした姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】桃月なしこ、髪色チェンジで雰囲気ガラリ◆桃月なしこ、久々の髪色チェンジを報告桃月は「久々に髪の毛暗くしました」と記し、最近のブラウン系の明るめの髪色から一転、落ち着いたダークトーンの髪色にチェンジした写真を投稿。艶のあるダークな髪色が透明感のある肌を