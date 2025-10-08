ロンドンとシンガポールの観客を感動の渦に巻き込んだモンゴル発の豪壮なスペクタクル舞台「The Mongol Khan（モンゴル・ハーン）」が、いよいよ日本に初上陸する。本作は、古代モンゴル帝国の栄華と謎に満ちた3000年の歴史を背景に、愛と野望、裏切りと復讐（ふくしゅう）、そして王位継承をめぐる壮大な戦いが繰り広げられる歴史作品。2022年に本国モンゴルで180回以上のロングラン公演を上演し、10万5千人を動員。その後、