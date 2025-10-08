坂東玉三郎さんは2012年に人間国宝として重要無形文化財の指定を受けている。「鷺娘」「道成寺」「藤娘」「義経千本桜」「籠釣瓶花街酔醒」「桜姫東文章」といった伝統的歌舞伎の名作のみならず、映画制作やバレエとのコラボなどさまざまな芸術を生み出してきた。人間国宝に認定されたあとも、常に新しいことに挑み続けている。ここ数年をみても、2024年10月に歌舞伎座で上演された『源氏物語六条御息所の巻』、2025年8月納涼歌