俳優の今井翼（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。「長年使っていたカメラ」と愛用品を紹介した。【写真】「カッコイイ」「素敵」長年愛用している“カメラ”を公開した今井翼「ひさびさにカメラで写真を撮りたくなり もう生産終了となったお気に入りのRICOH GXRを取り出してみた」とつづり、写真をアップ。「写真自体の温もりもあり重みのあるボディーも好みで改めて旅のお供にしようと思いました！」とお気に入りのカ