東京都八王子市職員の手当の不正受給問題をめぐり、市は７日、計２５６人の職員が計２０９４万円の住居手当と扶養手当を返納していたと発表した。自宅購入後も住居手当を受給していたケースが複数確認されており、最高額は１１８万円に上った。市は「必要に応じて再調査し、悪質なケースがあれば、処分する」としている。（長谷部耕二）発表によると、２０１８年４月から２５年９月までに、職員３６人が住居手当計４３５万円、