秋篠宮家の次女・佳子さまが、滋賀県で行われていた「国民スポーツ大会」の閉会式に“琵琶湖カラー”の装いで出席されました。青いワンピースにブルーの髪飾りとイヤリング。“琵琶湖カラー”に身を包んだ佳子さまは午前10時半ごろ、会場に到着し、出迎えた大会関係者らに笑顔で挨拶されました。佳子さまは大会の総合閉会式に出席し、優勝チームに贈られる天皇杯と皇后杯を代表選手に手渡し、選手たちの健闘を称えられました。その