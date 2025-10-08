ベルギー王室御用達ブランド「ヴィタメール」から、2025年のクリスマスにぴったりなケーキが登場します。こだわりのマロンやビターショコラ、甘酸っぱいベリーなど、豊かな味わいが詰まった全ラインナップは、大切な人と過ごす特別なひとときを華やかに彩ります。予約は10月10日(金)より受付開始、数量限定のケーキもあるので早めのチェックがおすすめです♡ マロンの魅力を堪能「マロ