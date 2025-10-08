中国の自動車大手、比亜迪（BYD）の8隻目の自動車運搬船「済南号」が10月6日、新エネルギー車6000台余りを積んで深汕特別合作区（広東省汕尾市）の小漠国際物流港からシンガポールに向けて出航しました。済南号は全長219．9メートル、標準車両搭載スペース9200台を誇り、今回が初航海となります。船体にはBYDが独自開発した箱式バッテリーユニットを搭載し、LNGデュアル燃料クリーン動力技術と組み合わせた「二重グリーン駆動」に