名古屋の大須商店街で事後強盗。犯人を制止しようとした男性が顔の骨を折られました。 【写真を見る】名古屋の大須商店街で“事後強盗” 2人組の男に1万6000円相当のベストを奪われる 制止しようとした男性は殴られ顔の骨を折る重傷 事件があったのは、中区大須の衣料品店「GLORY」で、10月7日午後7時20分頃、2人組の男が約1万6000円相当のベストを万引きしたのを、近くにある別の店の男性店員（33）が見つけました。 男性が2人