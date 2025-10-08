時代を越え、幅広い世代に愛され続けている絵本作家・いわむらかずおさんの特別展が岡山県笠岡市で開かれています。 【写真を見る】「14ひきのシリーズ」絵本作家・いわむらかずおさんの原画125点竹喬美術館【岡山・笠岡市】 引っ越し作業や朝食の準備をしているネズミたち。絵本作家いわむらかずおさんによる野ネズミの暮らしを描いた人気の絵本「14ひきのシリーズ」です。 笠岡市の竹喬美術館で開かれている特