夜景をバックにショート丈のトップスで･･･「小野寺ちゃん」役から12年―。26歳の女優の最新ショットがファンから注目されている。「楽しすぎる夏だったな」とインスタグラムにつづったのは女優の優希美青(26)。夜景をバックに、ショート丈の緑色のトップスに身を包んだ?チラ見せ?ショットを複数アップした。この投稿に「美人やし可愛いし鬼天使すぎる」「まじで美しい」「かわいい」「ウエスト細すぎる〜」「ドキドキだった