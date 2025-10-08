「お気に入りの衣装」のショーパンで…元フジテレビアナウンサーでタレントの渡邊渚(28)が秋冬のショートパンツコーデを披露し、注目を集めている。「お気に入りの衣装でニンマリカレンダーオフショット」とつづり、インスタグラムのストーリーズで「Nagisa Watanabe 2026/01-2026/12 Calendar」のオフショットをアップ。水色と茶色模様の半そでモヘアニット、黒のショートパンツに白のニット帽を合わせたコーデを披露した。