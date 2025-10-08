万博のレガシーと未来の大阪の街づくりをどうするか。クリエイターたちが思いを語りました。（「静けさの森」の植栽などを担当忽那裕樹氏）「『静けさの森』が最初はさら地にして返すということだったから。木を植えて切ったら命輝かへんやろって」１０月８日午後、大阪・関西万博の会場で開かれたトークセッション。会場の中央に位置する「静けさの森」や「大屋根リング」などを手がけたクリエイター、大阪市の横山市長ら