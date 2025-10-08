「山奥に闇の処分場がある」と匿名の通報。住宅の解体で出たごみを無許可で処分したとして男３人を逮捕です。廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市平野区の土木業・新井由晃容疑者（４５）ら男３人です。警察によりますと新井容疑者らは、産業廃棄物処分業の許可を受けていないにもかかわらず、今年１月下旬ごろ、大阪市内にあった住宅の解体工事に絡んで廃棄物の処分を受託。新井容疑者が管理する大阪府柏原市の