性風俗店で働く女性の紹介料を渡す行為、いわゆる“スカウトバック”。大阪で初摘発です。風営法違反の疑いで再逮捕されたのは、無店舗型性風俗店「阪崎屋」の店長、中国籍の関博容疑者（３２）です。警察によりますと、関容疑者は今年８月から９月にかけて性風俗店で働く女性を紹介してもらった対価、いわゆる“スカウトバック”として現金およそ１６０万円をスカウト役の下森勇樹容疑者（３９）に渡した疑いがもたれていま