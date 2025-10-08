マレーシアを拠点に警察官を騙るオレオレ詐欺に関与したとして男４人が逮捕され、１０月８日朝、成田空港に移送されてきました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、いずれも住居不定・無職の葛籠匡矢容疑者（２５）、脇勇気容疑者（３０）、仲谷秀造容疑者（２５）、桧皮甲斐容疑者（２５）の４人です。葛籠容疑者らは、今年７月から８月にかけて群馬県に住む８０代の女性に宮城県警・捜査二課の「ミヤザキ」を名乗って電話をかけ