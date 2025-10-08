大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンは今月2日、開幕から173日目で来館者数500万人を突破した。【写真】万博のクライマックス…未来を担う子どもたちが発表同パビリオンは、「REBORN ―『人』は生まれ変われる・新たな一歩を踏み出す」をテーマに掲げ、オール大阪の知恵とアイデアを結集して未来に実現を目指すヘルスケアや都市生活の姿を発信。当初、想定来館者数を280万人としていたが、約1.7倍となる500万人を突破し