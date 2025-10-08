タレント小林礼奈（33）が8日、自身のブログを更新。誹謗（ひぼう）中傷案件の示談が成立したことを報告した。「以前より対応を進めていた掲示板『ママスタ』での誹謗中傷投稿について、開示請求・示談交渉を経て、無事に示談が成立し、終結いたしました」と報告。「本件は弁護士を通じて正式に手続きを行い、相手方からの示談金のお振込みをもって解決しています」と明かした。「示談書の内容には守秘義務があるため掲載は