自民党は参議院政審会長に山本順三氏の起用を決めた。いわゆる裏金問題で不記載があった議員が党幹部に起用されるのは、高市総裁体制で2人目となる。自民党は8日、参議院幹部の人事を決めた。幹事長に石井準一氏、国対委員長に磯崎仁彦氏、政審会長に山本順三氏を起用する。山本議員はいわゆる裏金問題で不記載があった議員だ。高市総裁体制下での不記載議員の党幹部起用は、萩生田幹事長代行に続き2人目となる。松山参院会長は山