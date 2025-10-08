8日朝の外国為替市場で、円相場は円安方向に進み、一時1ドル＝152円台をつけました。152円台はつけたのは今年の2月以来、およそ7か月ぶりです。市場では、自民党・高市新総裁が日銀の利上げに対して慎重な姿勢を示していると受け止められていて、早期利上げ観測が後退しています。そのため、円を売る動きが加速していて、高市氏が新総裁に選出されて以降、4円程度、円安方向に進んでいます。みずほ銀行の唐鎌大輔チーフマーケット