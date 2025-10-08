自民党の高市早苗総裁は８日、国会内で鈴木俊一幹事長ら新執行部を伴い、野党各党の幹部にあいさつ回りを行った。立憲民主党、日本維新の会とまわり、次に訪れた国民民主党の控室に入ると、出迎えた玉木雄一郎代表や榛葉賀津也幹事長らに「おじゃまいたします」と明るい表情であいさつし、ガッチリ握手を交わして席に着いた。「この度、自民党総裁に就任しました高市早苗です。これからもよろしくお願いします」と笑顔の高市氏