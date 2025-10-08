10月8日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞デジタルの「8月実質賃金、8カ月連続減パート時給50カ月連続増の1413円」を取り上げ、大竹まことがコメントした。 高市早苗新総裁が決定し、物価高対策に期待が持たれる中、こんなニュースが。 朝日新聞デジタルによると厚生労働省は8日、8月分の毎月勤労統計調査（速報）を発表し、物価の影響を考慮した働き手1人あたりの「実質賃金」は