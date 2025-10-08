群馬県沼田市にあるスーパー「フレッセイ沼田恩田店」に2025年10月7日、クマが侵入し、男性2人が軽症を負った。フレッセイによると、クマは野菜や総菜、魚の売り場を荒らしたほか、店長を押し倒したという。店舗では7日深夜に専門業者による消毒・清掃を行ったほか、クマが接触したとみられる商品を廃棄したという。専門業者が消毒・清掃、クマが触れた商品は廃棄J-CASTニュースの取材に応じたフレッセイの広報担当者によると、ク