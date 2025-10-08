10月4日、’07年放送のドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメンパラダイス〜」（フジテレビ系）と、人気バンドORANGE RANGEによる同ドラマのオープニング曲「イケナイ太陽」のスペシャルコラボミュージックビデオが解禁された。FODで配信中の同ドラマは、主演・堀北真希さん（37）をはじめ、小栗旬（42）、生田斗真（41）、岡田将生（36）といった今をときめく人気俳優が集結していた。そんな出演俳優の1人の近影が話題を呼んでいる