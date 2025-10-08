ロバーツ監督（c）SANKEI ドジャースのデーブ・ロバーツ監督(53)は7日(日本時間8日)、ナ・リーグ地区シリーズ第3戦を前に記者会見し、第2戦でポストシーズン2セーブ目をマークした佐々木朗希投手(23)の今後の起用法などについて言及した。 第2戦では3点リードの9回の頭は、ベテランのトライネンを投入。3連打を許した後にベシアにスイッチしたが火の手は収まらず、