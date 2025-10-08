通貨オプションボラティリティードル円１週間９．４％付近に上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.386.818.226.39 1MO9.786.928.426.71 3MO9.586.978.357.17 6MO9.687.078.617.43 9MO9.717.158.797.68 1YR9.737.228.917.85 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.227.656.55 1MO8.52