◇MLB ヤンキース9-6ブルージェイズ(日本時間8日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキースがブルージェイズを逆転で破り、地区シリーズ1勝2敗。勝利に貢献したジャッジ選手が自身のホームランを振り返りました。ジャッジ選手は3点ビハインドの4回、ランナー1塁2塁で打席がまわると、160キロのストレートを振り抜きレフトポールへ直撃する同点3ランを放ちました。勝利に貢献したジャッジ選手はこのホームランについて、「感触は良かったし