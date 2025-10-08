俳優でアーティスト・のんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話、毎週月曜後8：00）が、東京・渋谷と千駄ヶ谷で広告ジャックを展開している。【写真】インパクトあり！渋谷センター街ヒットビジョンに映るのん本作は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛